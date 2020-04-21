Euro
7.57
Dolar
6.98
BIST 100
97,619.00
Altın
1,673.13
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Oruç Baba Türbesi, ramazanın ilk günü Kovid-19 salgını nedeniyle ziyaret edilemeyecek

Ramazan ayının ilk günü vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Fatih'teki Oruç Baba Türbesi, Kovid-19 salgını nedeniyle ziyaretlere kapatıldı.

Gülsüm İncekaya   | 21.04.2020
Oruç Baba Türbesi, ramazanın ilk günü Kovid-19 salgını nedeniyle ziyaret edilemeyecek

İstanbul

Her yıl ramazan ayının ilk günü vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Fatih'teki Oruç Baba Türbesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ziyaretlere kapatıldı.

Fatih Belediyesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Her yıl ramazan ayının ilk günü binlerce misafiri ağırlayan Oruç Baba Türbesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında Fatih İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı gereğince geçici süreyle ziyarete kapatılmıştır." denildi.

Belediye yetkilileri, özellikle ramazan ayının ilk günü Oruç Baba Türbesi'ne çok büyük ilgi olduğunu belirterek, sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen tedbir amaçlı olarak bu kararın alındığını açıkladı.

Yetkililer, bu kapsamda ayrıca iftara yakın saatlerde hem emniyet hem de zabıtanın bölgedeki tedbirlerini artıracağını bildirdi.

Oruç Baba Türbesi'ne ziyaretlerin, salgın sonuna kadar kısıtlanacağı öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sierra Leone Cumhurbaşkanı Kovid-19 şüphesiyle karantinaya girdi
İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 24 bin 648'e yükseldi
Dünya genelinde Kovid-19 salgınında iyileşenlerin sayısı 660 bini aştı
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 17 bin 337'ye yükseldi
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 23 bin 500'ü aştı

Benzer haberler

Oruç Baba Türbesi, ramazanın ilk günü Kovid-19 salgını nedeniyle ziyaret edilemeyecek

Oruç Baba Türbesi, ramazanın ilk günü Kovid-19 salgını nedeniyle ziyaret edilemeyecek

Devletin şefkat eli evden çıkamayan şehit aileleri ve gazilerin yanında

Evden çıkamayınca şehit oğlunun mezarını 'görüntülü' ziyaret etti

Başkentte mezarlıklar Kovid-19 nedeniyle ziyarete kapatıldı

Başkentte mezarlıklar Kovid-19 nedeniyle ziyarete kapatıldı