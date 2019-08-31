Euro
6.40
Dolar
5.82
BIST 100
96,030.47
Altın
1,520.73
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

İngiliz oyuncu Kelly Brook Bodrum'da

Muğla'nın Bodrum ilçesinde tatilini geçiren İngiliz oyuncu model ve sunucu Kelly Brook, yörede yapılan ahşap tekne ile koyları gezdi.

Osman Uras   | 31.08.2019
İngiliz oyuncu Kelly Brook Bodrum'da

Muğla

Tatil için Muğla'nın Bodrum ilçesini tercih eden İngiliz oyuncu model ve sunucu Kelly Brook, mavi ve yeşilin buluştuğu koyları gezdi.

Dün sabah saatlerinde Bodrum Limanı'ndan ahşap tekne ile tura çıkan Kelly Brook, Orak Adası ve yakın çevresi ile Karada bölgesindeki koylara gitti.

Tur için yörede yapılan guleti tercih eden Brook, akşam saatlerinde limana döndü.

Erkek arkadaşı Jeremy Parisi'nin eşlik ettiği Brook'u, tur acentesi görevlileri karşıladı.

Beraberindekilerle İskele Meydanı'nda yürüyen Kelly Brook, Bodrum Belediye Meydanı'ndan taksiye binerek konakladığı otele gitti.

Samimi ve neşeli tavırları ile dikkati çeken ünlü oyuncu, acente yetkililerine teşekkür ederken, AA objektiflerine de el salladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD-Taliban barışında sona yaklaşıldı
İsrail sağında seçim yaklaştıkça Türkiye karşıtlığı artıyor
GÖRÜŞ - Girit’ten Yemen’e destabilizasyonun adı: İsrail
İsrail'in 'Nil’den Fırat'a' örtülü/açık operasyonları
İtalya’da hükümet krizi: Kapıda ITALEXIT mi var?

Benzer haberler

İngiliz oyuncu Kelly Brook Bodrum'da

İngiliz oyuncu Kelly Brook Bodrum'da

Bodrum'da rezidans ve villa inşaatındaki yıkım sürüyor

Şükriye kaptandan 'sevgiliye' vefa

Milas'taki orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor

Milas'taki orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor
'Yangınlar kısmen kontrol altında'

'Yangınlar kısmen kontrol altında'
Muğla'daki orman yangınları kısmen kontrol altına alındı

Muğla'daki orman yangınları kısmen kontrol altına alındı