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Türkiye

İlk Oy Hareketi'nden 'Türkiye İçin Işık Tut' kampanyası

İlk Oy Hareketi'ne katılanlar, gençleri oy vermeye teşvik amacıyla yarın akşam cep telefonu ışıklarını açarak meydanlara çıkacak.

Mücahit Türetken   | 22.03.2019
İlk Oy Hareketi'nden 'Türkiye İçin Işık Tut' kampanyası

İstanbul

İlk Oy Hareketi üyeleri, 31 Mart seçimlerinde oy kullanacak gençleri sandığa gitmeye teşvik amacıyla cep telefonu ışıklarını açarak meydanlara yürüyecek.

İlk Oy Hareketi'nden yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz yıl genel seçimler öncesinde gençleri bilgilendirmek amacıyla kurulan "İlk Oy Hareketi", 31 Mart seçimleri öncesinde de genç seçmenlerin oy kullanmasına yönelik kampanya gerçekleştirecek.

Büyükşehirler ve birçok Anadolu şehrinde düzenlenecek "Türkiye İçin Işık Tut" kampanyası kapsamında gençler, şehir meydanlarında bir araya gelerek cep telefonlarının ışıklarını açacak.

Kampanya kapsamında İstanbul'da Fatih Camisi'nde buluşacak gençler, Saraçhane Parkı'na kadar cep telefonu ışıklarını açarak yürüyecek.

İlk Oy Hareketi, "Diri olalım, fire vermeyelim" sloganıyla her kesimden insanı ve özellikle gençleri yarın akşam gerçekleştirilecek eyleme davet ediyor.

"İlk Oy Hareketi", "ilkoyhareketi.com" internet sitesi ve YouTube, Twitter, Facebook gibi sosyal medya mecraları üzerinden genç seçmeni bilgilendirici paylaşımlar yapıyor.

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