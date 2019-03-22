Denizli'de 4,1 büyüklüğünde deprem
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 18.32'de, merkez üssü Denizli'nin Acıpayam ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Sarsıntının, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.