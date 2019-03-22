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Denizli'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 22.03.2019
Denizli'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 18.32'de, merkez üssü Denizli'nin Acıpayam ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Sarsıntının, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

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