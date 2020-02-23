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Türkiye

Ilgaz'da hafta sonu yoğunluğu

Türkiye'nin kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

Özgür Alantor   | 23.02.2020
Ilgaz'da hafta sonu yoğunluğu Fotoğraf: Özgür Alantor / AA

Kastamonu

Kastamonu ile Çankırı sınırlarındaki Ilgaz Dağı, kar ve çam ağaçlarından oluşan doyumsuz manzarasıyla kış aylarında doğaseverlerin uğrak yerleri arasında yer alıyor.

Ulaşımda sağlanan kolaylıkların ardından İstanbul ve Ankara başta olmak üzere ülkenin pek çok kentinden kayakseverleri ağırlayan kayak merkezinde, özellikle hafta sonlarındaki yoğunluk dikkati çekiyor.

Yusuf Berkay Küçük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hafta sonu tatili için Ilgaz'a geldiğini belirterek, "Okul gezisi için Ilgaz'a geldik. Kayak yaptık, kızakla kaydık, teleferikle yukarı çıktık, salep içtik. Çok güzel bir gün geçirdik. Ilgaz'da yapacak çok şey var. Eğlenceli bir yer." diye konuştu.

Ankara'dan öğrenci topluluğu olarak Ilgaz'a geldiğini söyleyen Muhammed Can Dama ise "Ilgaz'ı seviyoruz, çok güzel bir yer. Bugün arkadaşlarımız kayak eğitimi alacak. Güzel bir tatil geçirmek istiyoruz." dedi.

Çankırı'dan gelen Yüksel Teke, Ilgaz'ın oldukça yoğun olduğunu dile getirerek, "Cennetten bir köşe gibi, çok güzel bir yer. Doğa harikası. Çankırı'dan çıktığımızda hiç kar yoktu. Buraya yaklaştıkça kar arttı. Herkese gelmesini tavsiye ederim." ifadelerini kullandı.


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