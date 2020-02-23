Bakan Soylu konteyner kentteki depremzedeleri ziyaret etti
İçişleri Bakanı Soylu, Elazığ'da konteyner kente yerleşen depremzedelerle bir araya geldi.
Elazig
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 24 Ocak'ta meydana gelen, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından kentteki incelemelerini sürdürüyor.
Beraberinde Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım ile Doğukent Mahallesi'nde kurulan konteyner kente gelen Soylu, buradaki depremzedelerle görüştü.
Daha sonra parkta oyun oynayan çocuklarla sohbet eden Soylu, onlara oyuncak hediye etti.
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