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Türkiye

Ilgaz'a mevsimin ilk karı yağdı

Kış turizminin önemli merkezlerinden Ilgaz Dağı'na mevsimin ilk karı düştü.

Bilal Kahyaoğlu   | 01.11.2020
Ilgaz'a mevsimin ilk karı yağdı

Kastamonu

Kastamonu-Çankırı sınırında bulunan, kış turizminin önemli merkezlerinden Ilgaz Dağı'na mevsimin ilk karı düştü.

"Ilgaz Anadolu'nun sen yüce bir dağısın" dizeleriyle anlatılan Ilgaz Dağı'nın eteklerinde etkili olan sağanak, yüksek rakımlarda kar yağışına dönüştü.

Yurduntepe Kayak Merkezi'nin zirvesi ve 2500 rakımlı Küçük Hacet ve Büyük Hacet tepelerinde etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen Ilgaz'da, fotoğraf tutkunları ile doğaseverler için güzel görüntüler oluştu.

Kar kalınlığı yüksek kesimlerde 5 santimetreye ulaştı.

Doğa fotoğrafçısı Cebrail Keleş, AA muhabirine, Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezi'nin zirvesinde kar yağışının yoğun şekilde devam ettiğini söyledi.

Ilgaz'ın her mevsim ayrı bir güzelliğe büründüğünü ifade eden Keleş, "Kar yağışının devam etmesini arzuluyoruz. Kar berekettir, kar su demektir, kar tüm insanlar için önemli bir kaynaktır. Burada bütün alanı panoramik olarak görebilecek noktadayız. Doğa fotoğrafçısı olarak buranın manzarasını, güzelliğini anlatmaya dilimiz dönmüyor ancak görmek gerekiyor." diye konuştu.


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