Euro
9.44
Dolar
7.88
BIST 100
1,358.31
Altın
1,738.29
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Ilgaz Dağı'nda çığ ve kurtarma tatbikatı yapıldı

Bilal Kahyaoğlu   | 23.03.2021
Ilgaz Dağı'nda çığ ve kurtarma tatbikatı yapıldı

Kastamonu

Ilgaz Dağı'ndaki Yurduntepe Kayak Merkezi'nde çığ ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Ilgaz Dağı'nda çığ ve kurtarma tatbikatı yapıldı

Ilgaz Dağı'ndaki Yurduntepe Kayak Merkezi'nde çığ ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma Tim Komutanlığı (JAK) ile Kastamonu UMKE ekiplerince gerçekleştirilen tatbikatta, 2 bin 330 metre yüksekliğe sahip kayak merkezinde senaryo gereği iki kayakçı düşerek yaralandı. İhbar üzerine ekipler kar motorlarıyla bölgeye intikal etti. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kar motorlarına bağlı sedyelerle taşındı. ( Semih Yüksel - Anadolu Ajansı )

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma Tim Komutanlığı (JAK) ile Kastamonu UMKE ekiplerince gerçekleştirilen tatbikatta, 2 bin 330 metre yüksekliğe sahip kayak merkezinde senaryo gereği iki kayakçı düşerek yaralandı.

İhbar üzerine ekipler kar motorlarıyla bölgeye intikal etti. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kar motorlarına bağlı sedyelerle taşındı.

Tatbikatta yine senaryo gereği bir kayakçı çığın altında mahsur kaldı. Bilgi doğrultusunda harekete geçen ekipler, yanlarına arama köpeği Garip'i de alarak kar motorlarıyla bölgeye gitti.

Garip tarafından tespit edilen alanda çalışma yürütülerek ulaşılan kazazede, ilk müdahalenin ardından bölgeden tahliye edildi.

Ekipler, yaralıları 112 Acil Servis ekiplerine teslim etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 ardında 'Post Kovid' izler bırakıyor
'Kovid-19 Salgını ve Sağlık Politikaları' zirvesi yarın başlayacak
ABD: AstraZeneca aşısının deney sonuçları zaman aşımına uğramış bilgiye dayanıyor olabilir
Çin'den Pakistan'a üçüncü kez 500 bin doz aşı taahhüdü
Almanya'da Kovid-19 kaynaklı ölümler 75 bin sınırına ulaştı

Benzer haberler

Ilgaz Dağı'nda çığ ve kurtarma tatbikatı yapıldı

Ilgaz Dağı'nda çığ ve kurtarma tatbikatı yapıldı

Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan terörist tutuklandı

Ilgaz Dağı'ndaki kayak merkezleri ilgi görüyor

Geleceğin kayakçıları, Ilgaz Dağı'nda yetiştiriliyor

Geleceğin kayakçıları, Ilgaz Dağı'nda yetiştiriliyor
TSK'nın kış tatbikatında hedefler tam isabetle vuruldu

TSK'nın kış tatbikatında hedefler tam isabetle vuruldu
Kastamonu'da Evrenye bıçağı üreticileri 'coğrafi işaret' sevinci yaşıyor

Kastamonu'da Evrenye bıçağı üreticileri 'coğrafi işaret' sevinci yaşıyor