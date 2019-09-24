İletişim Başkanı Altun'dan Netanyahu'ya tepki
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Boğazına kadar yolsuzluk suçlamalarına batmış olan (İsrail Başbakanı) Binyamin Netanyahu bir kez daha dikkati kendi iç sorunlarından başka yöne çekmeye çalışıyor." dedi.
Ankara
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik iddialarına tepki göstererek, "Vaktinizi gerçekten seçimi kazanabilecek bir lidere saldırmak yerine duruşmanıza hazırlanmaya harcamanız daha iyi olmaz mı?" ifadesini kullandı.
Yet again, Benjamin Netanyahu, neck-deep in corruption charges, attempts to distract attention from his domestic troubles.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) September 24, 2019
Wouldn’t your time be better spent preparing for your court hearing – instead of attacking a leader who can actually win an election? https://t.co/ZSQdnw4F1K
Altun, Twitter hesabında İngilizce yaptığı paylaşımda, Netanyahu'nun Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.
Fahrettin Altun, paylaşımında, "Boğazına kadar yolsuzluk suçlamalarına batmış olan Binyamin Netanyahu bir kez daha dikkati kendi iç sorunlarından başka yöne çekmeye çalışıyor. Vaktinizi gerçekten seçimi kazanabilecek bir lidere saldırmak yerine duruşmanıza hazırlanmaya harcamanız daha iyi olmaz mı?" ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.