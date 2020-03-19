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İlçeye adını veren ceylanlar doğal ortamlarında korunuyor

Nesli tükenme tehdidi altında bulunan "gazella subgutturosa" türü ceylanlar, TİGEM'e bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesinde doğal ortamlarında koruma altında tutuluyor.

İbrahim Toprak   | 19.03.2020
İlçeye adını veren ceylanlar doğal ortamlarında korunuyor Fotoğraf: İbrahim Toprak/AA

Şanlıurfa

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesinde 40 yılı aşkındır koruma altında bulunan ceylanların doğal ortamlarında özel bakımla sayıları çoğaltılıyor.

Dünyada ender bölgelerde yaşayan ceylanların Türkiye'de en çok bulunduğu kentlerin başında Şanlıurfa geliyor.

Kentte, türkülere de konu olan ve Ceylanpınar ilçesine adını veren ceylanlar, doğal ortamlarının bozulması ve neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalması nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 1977 yılında koruma altına alındı.

Koruma altına alındığında 13 dişi ve 10 erkek ceylanın bulunduğu Ceylanpınar Tarım İşletme Müdürlüğünde birbirinden güzel hayvanlar için 850 dekar doğal yetiştirme alanı oluşturuldu.

Ürkek olmaları nedeniyle insanlara yaklaşmayan ve doğal özelliklerini kaybetmemeleri için 40 yılı aşkındır doğal ortamda bakımları gerçekleştirilen "gazella subgutturosa" türü ceylanların sayısı aradan geçen sürede 750'ye ulaştı.

Ortalama 8 ile 12 yıl arasında yaşayan ceylanlara özellikle kış aylarında yem desteği sağlanıyor.

"Ceylanların sayısının 1100'ü aşmasını öngörüyoruz"

İşletmenin Hayvancılıktan Sorumlu Müdür Yardımcısı Şevket Bayar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koruma altındaki ceylanların doğal ortamlarında çoğalmasını sağlamaya çalıştıklarını belirtti.

Ceylanların yapı itibarıyla çok ürkek olduklarını ifade eden Bayar, bu nedenle insanlardan uzak durduklarını söyledi.

Sürü halinde gezen ceylanların tehlike anında 60-70 kilometre hıza ulaşarak bölgeden uzaklaştığını ifade eden Bayar, şöyle konuştu:

"İlçemize de ismini veren ceylanların sayısı ilk korumaya alındıkları 23 ceylandan 750'ye çıkmış durumda. Ceylanlarımız genel özellik itibarıyla aralık 15 ile ocak 15 tarihleri arasında kızgınlık gösterirken nisan 15 gibi doğumlarımız başlıyor. Doğum sezonumuz yaklaşmış olup doğum sonrası ceylanların sayısının 1100'ü aşmasını öngörüyoruz. 850 dekar arazi üzerinde tamamen doğal koşullarda beslenmesini sağlayan ceylanlara sadece kışın belli dönemlerinde ek yem takviyesi yaparak bakım ve beslenmesini gerçekleştiriyoruz."

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