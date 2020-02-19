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İkna yöntemiyle bir terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, yürütülen ikna çalışmaları sonucu PKK'lı bir teröristin örgütten kaçarak hudut birliğindeki güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Orhan Onur Gemici   | 19.02.2020
İkna yöntemiyle bir terörist daha teslim oldu

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik Kars ve Mardin İl Jandarma Komutanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının ortak yürüttüğü ikna çalışması sonucu, terör örgütü mensubu "Demhat" kod adlı İ.A. terör örgütünden kaçtı.

Örgüt mensubu İ.A, jandarmanın ikna timleri ve MİT'in koordinesinde Mardin'in Nusaybin ilçesi sınırına gelerek hudut birliğine teslim oldu.

Böylece bu yıl ikna yoluyla teslim olanların sayısı 39'a yükseldi.

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