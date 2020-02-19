Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.
- Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'i resmi törenle karşılayacak.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mirziyoyev ile baş başa görüşecek, Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı ile anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenleyeceği mevkidaşının onuruna resmi akşam yemeği verecek.
2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İpsala, Keşan, Uzunköprü ve Havsa ilçelerinde ziyaretlerde bulunacak.
3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Mamak Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen "Kudüs Davamız" konulu konferansta konuşacak.
4- CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ile Onursal Adıgüzel, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.
5- TBMM Genel Kurulunda, finansal piyasalara ilişkin yenilikler içeren kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek.
6- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 5. Avrasya Yükseköğretim Zirvesi'ne katılacak.
7- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu Toplantısında faiz kararını açıklayacak.
- TCMB aralık ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcunu açıklayacak.
8- Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, ASO 2. OSB’yi ziyaret ederek sanayicilerle bir araya gelecek.
9- Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) Yönetim Kurulu Başkanı Halil Demirdağ, AA Enerji Masası'nın konuğu olacak.
10- Türkiye-Kosova Serbest Ticaret Anlaşması'nın getirdiği fırsatlar, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Kosova Ticaret Odası Başkanı Berat Rukiqi'nin katılacağı toplantıda ele alınacak.
11- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs Kovid-19'un bu ülkede ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.
12- Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.
13- Libya'da krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler izleniyor.
14- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
15- Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 76 sanığın yargılanmasına İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
16- Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede yürütülen çalışmalar takip ediliyor.
17- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler izleniyor.
18- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde, Türkiye'ye geri kazandırılan kültür varlıklarının basın lansmanına katılacak, dünya prömiyeri gerçekleştirilecek Göbeklitepe Operası'nı izleyecek.
19- Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Ülker Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.
20- Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nde Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon ile 20 Şubat Perşembe günü oynanacak son 32 turu ilk maçı öncesi, müsabakanın yapılacağı Jose Alvalade Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.
- Turuncu-lacivertli takım, maçın hazırlıklarını aynı statta yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
20- UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarında Atalanta-Valencia, Tottenham Hotspur-RB Leipzig karşı karşıya gelecek.
21- Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 13. haftasında A Grubu'nda CBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Belçika temsilcisi Castors Braine'yi, B Grubu'nda ise Fenerbahçe Öznur Kablo, Fransa ekibi BLMA'yı konuk edecek.
22- Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası 8'li tur ilk maçında OGM Ormanspor, Fransa temsilcisi Basket Landes'i ağırlayacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.