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MSB: PKK/YPG'li 3 terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinden kaçan 3 PKK/YPG'li teröristin Şanlıurfa ve Mardin'deki hudut karakollarına teslim olduğunu bildirdi.

Barış Gündoğan   | 19.02.2020
MSB: PKK/YPG'li 3 terörist teslim oldu

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinden kaçan 3 PKK/YPG'li teröristin Şanlıurfa ve Mardin'deki hudut karakollarına teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin kararlı operasyonları nedeniyle PKK/YPG'li teröristlerin teslim olmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, son olarak Suriye'nin kuzeyinden kaçan 3 PKK/YPG'li teröristin daha Şanlıurfa'nın Suruç ve Mardin'in Nusaybin ilçelerindeki hudut karakollarına teslim olduğu kaydedildi.

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