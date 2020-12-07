Euro
9.45
Dolar
7.80
BIST 100
1,329.90
Altın
1,864.45
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

İkna edilen 2 PKK'lı terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK üyesi 2 teröristin daha ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi.

Muhammed Ali Toruntay   | 07.12.2020
İkna edilen 2 PKK'lı terörist teslim oldu

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütü mensuplarının ikna yoluyla teslim olmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları sonucunda PKK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Örgüt mensuplarının 1993 ve 2016 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Türkiye, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Yıl içerisinde ikna yoluyla PKK/KCK terör örgütünden kaçarak teslim olanların sayısı 225'e ulaştı.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanı Soylu, 81 il valisiyle Kovid-19 ile mücadelede son durumu değerlendirdi
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de son 24 saatte 32 bin 137 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 203 kişi hayatını kaybetti
Dünya Ekonomik Forumu Kovid-19 nedeniyle Mayıs 2021'de Singapur'da yapılacak
ABD’de Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 289 bine yaklaştı

Benzer haberler

İkna edilen 2 PKK'lı terörist teslim oldu

İkna edilen 2 PKK'lı terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, yeni kısıtlama ve tedbirlere ilişkin merak edilen soruları yanıtladı

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 37 bin 614 kişi hakkında adli ya da idari işlem yapıldı

Terör örgütü PKK'dan kaçan 5 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu

Terör örgütü PKK'dan kaçan 5 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu
Yargı ile emniyet arasındaki yazışmaları elektronik ortama taşıyan uygulamayla tasarrufa geçildi

Yargı ile emniyet arasındaki yazışmaları elektronik ortama taşıyan uygulamayla tasarrufa geçildi
Bitlis'te 'Yıldırım-16 Sehi Ormanları Operasyonu' başlatıldı

Bitlis'te 'Yıldırım-16 Sehi Ormanları Operasyonu' başlatıldı