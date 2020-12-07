Balıkesir'de Türk kara sularına itilen 54 sığınmacı kurtarıldı
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 54 sığınmacı kurtarıldı.
Balıkesir
Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen bir grup sığınmacı, Çıplak ve Güneş Adası açıklarında 2 lastik botla denize açıldı.
Yunan sahil güvenlik unsurlarınca tespit edilen sığınmacılar, Türk kara sularına itildi.
Bilgi verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 54 sığınmacıyı karaya çıkardı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.