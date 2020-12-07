Euro
9.45
Dolar
7.80
BIST 100
1,329.90
Altın
1,864.41
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Balıkesir'de Türk kara sularına itilen 54 sığınmacı kurtarıldı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 54 sığınmacı kurtarıldı.

Miraç Kaya   | 07.12.2020
Balıkesir'de Türk kara sularına itilen 54 sığınmacı kurtarıldı

Balıkesir

Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen bir grup sığınmacı, Çıplak ve Güneş Adası açıklarında 2 lastik botla denize açıldı. 

Yunan sahil güvenlik unsurlarınca tespit edilen sığınmacılar, Türk kara sularına itildi.

Bilgi verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 54 sığınmacıyı karaya çıkardı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanı Soylu, 81 il valisiyle Kovid-19 ile mücadelede son durumu değerlendirdi
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de son 24 saatte 32 bin 137 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 203 kişi hayatını kaybetti
Dünya Ekonomik Forumu Kovid-19 nedeniyle Mayıs 2021'de Singapur'da yapılacak
ABD’de Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 289 bine yaklaştı

Benzer haberler

Balıkesir'de Türk kara sularına itilen 54 sığınmacı kurtarıldı

Balıkesir'de Türk kara sularına itilen 54 sığınmacı kurtarıldı

Balıkesir'de lastik botları arızalanan 34 sığınmacı kurtarıldı

Ege'de Türk kara sularına geri itilen 44 sığınmacı kurtarıldı

Güney Marmaralı balıkçıların ağları hamsiyle doluyor

Güney Marmaralı balıkçıların ağları hamsiyle doluyor
'Fidancı köy'de üretilen milyonlarca ceviz fidanı 33 ülkeye ihraç ediliyor

'Fidancı köy'de üretilen milyonlarca ceviz fidanı 33 ülkeye ihraç ediliyor
Çanakkale kahramanı Seyit Onbaşı vefatının 81. yılında kabri başında anıldı

Çanakkale kahramanı Seyit Onbaşı vefatının 81. yılında kabri başında anıldı