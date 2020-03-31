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İhtiyaç sahiplerine nakdi destek ödemesi başlıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ihtiyaç sahiplerine yapılacak nakdi destek ödemesi, 1 Nisan Çarşamba günü, doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlar ile başlayacak.

Esin Işık,Arife Yıldız Ünal   | 31.03.2020
İhtiyaç sahiplerine nakdi destek ödemesi başlıyor

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca, "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu" veya "65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun" kapsamında düzenli merkezi sosyal yardım alan 2 milyon 111 haneye, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın 1000'er lira ödeme yapılacağı hatırlatıldı. 

Buna göre, nakdi destek, doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlara 1 Nisan, 1 ve 6 olanlara 2 Nisan, 2 ve 7 olanlara 3 Nisan, 3 ve 8 olanlara 4 Nisan, 4 ve 9 olanlara ise 5 Nisan'da verilecek.

PTT Kartı olanlar 1000 liralık desteği tüm kamu bankalarının ATM'lerinden komisyonsuz çekebilecek.

Ödeme takvimi hazırlandı

PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, ihtiyaç sahibi ailelere verilecek destek kapsamındaki ödemeler için takvim hazırlandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koordinesinde yürütülen çalışmalarla 1000'er liralık ödeme, 2 milyon ihtiyaç sahibi aileye PTT aracılığıyla ulaşacak.

İş yerlerindeki yoğunluğun önüne geçebilmek amacıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucu 2022 sayılı Kanun kapsamındaki yardım ödemeleri öne çekilerek, işsizlik ödenekleri ile aynı döneme denk gelmemesi sağlandı. Bu kapsamda, şirkette hesabı bulunan işsizlik ödeneği almaya hak kazanmış müşterilerin söz konusu ödeneği 5 Nisan'dan itibaren hesaplarına yatırılacak.

ATM'lerden günlük para çekme limiti 3 bin liraya çıkarıldı

Müşterilerin ve çalışanların sağlığını korumak amacıyla virüsün yayılmaması için sosyal temasın en aza indirilmesine özel önem veriliyor. Bu kapsamda vatandaşların kamu kurum ve kuruluşlarının verdiği olağanüstü mücadeleye katılarak kurallara uyması gerekiyor.

İşlemlerini internet ya da ATM'den yapamayan vatandaşlar, kontrollü bir şekilde PTT iş yerlerinde misafir ediliyor. Buralarda sosyal mesafe kuralına uygun olarak, gişelerde görevli personel sayısının en fazla iki katına kadar müşteri sırayla iş yerlerine alınarak işlemler yapılıyor. Ayrıca şubelerde oluşabilecek yoğunluğu azaltmak amacıyla ATM'lerden ücretsiz günlük para çekme limiti 3 bin liraya yükseltildi.

Kovid-19'un Türkiye'de görüldüğü ilk günden bu yana PTT gerekli tedbirleri alırken, şirketin iş yerlerinde, dağıtım ve servis araçlarında, müşterilerin temas edebileceği alanlarda Sağlık Bakanlığının talimatları doğrultusunda dezenfeksiyon çalışmaları yapılıyor. Böylece, düzenli adımlarla müşterilerin ve personelin sağlığı korunmaya çalışılıyor. 

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