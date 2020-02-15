İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İdlib'deki gözlem noktalarına zırhlı personel taşıyıcılarıyla (ZPT) komando sevk etti.
Hatay
Türkiye'nin farklı birliklerinden gönderilen ve içerisinde komandoların bulunduğu otobüsler Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.
ZPT'lere bindirilen komandolar, geniş güvenlik önlemleri altında İdlib'deki gözlem noktalarına yönlendirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.