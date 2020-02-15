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İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İdlib'deki gözlem noktalarına zırhlı personel taşıyıcılarıyla (ZPT) komando sevk etti.

Burak Milli,Cem Genco   | 15.02.2020
İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi Fotoğraf: Cem Genco/AA

Hatay

Türkiye'nin farklı birliklerinden gönderilen ve içerisinde komandoların bulunduğu otobüsler Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.

ZPT'lere bindirilen komandolar, geniş güvenlik önlemleri altında İdlib'deki gözlem noktalarına yönlendirildi.

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