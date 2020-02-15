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Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta'nın babası Alaaddin Şahin'in cenaze namazına katıldı.

Berk Özkan   | 15.02.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta'nın babası Alaaddin Şahin'in cenaze namazına katıldı.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da katıldı.

Namazın ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şu anda musallada bulunan merhum Alaaddin abimizle İstanbul imam hatipte tanıştık. Aslında söylenecek her şeyi saygıdeğer müftümüz ifade ettiler, söylediler. Gerçekten duruşuyla din-i mübin-i İslam'a olan özellikle bağlılığı, sadakatiyle çok çok farklı bir insandı. Tabi geride bıraktığı ailesi ki kerimesi şu anda bizim aynı zamanda davada da yol arkadaşımız. Beraberce şu anda bu mücadeleyi de sürdürüyoruz. Fakat Hocamın ifade ettiği o duruş hakikaten farklıydı, asildi. Tam bir İslam'a yakışan duruş. Şimdi de inanıyorum ki Rabb'im taksiratını hasenata tebdil etsin. Mekanı cennet olsun. İnşallah sevgili Habibi'nin lüvaü'l-hamd ismiyle müsemma sancağı altında bizleri Haşr-ü cem eylesin."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tabutuna omuz verdiği Şahin'in cenazesi, Ihlamurkuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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