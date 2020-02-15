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Uçak kazası soruşturmasında kaptan pilotun ifadesi alınıyor

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasına ilişkin soruşturma kapsamında, hastanede tedavisi süren kaptan pilot M.A'nın "şüpheli" sıfatıyla ifadesi alınıyor.

Filiz Kınık Öz,Halil Demir   | 15.02.2020
Uçak kazası soruşturmasında kaptan pilotun ifadesi alınıyor Fotoğraf: Onur Çoban/AA

İstanbul

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 5 Şubat'ta 177 yolcu ile 6 mürettebatın bulunduğu İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağının pistten çıkması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor. 

Soruşturma kapsamında polis ekipleri, kaptan pilot M.A'nın tedavi gördüğü hastanede ifadesini alıyor.

Kazaya ilişkin kaptan pilot M.A. ve yabancı uyruklu yardımcı pilot F.P. hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan soruşturma başlatılmıştı. Yardımcı pilotun ifadesi daha önce polis tarafından tedavi gördüğü hastanede alınmıştı.


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