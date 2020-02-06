Euro
6.59
Dolar
5.99
BIST 100
122,735.30
Altın
1,564.87
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

İdlib'deki gözlem noktalarına askeri sevkiyat

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İdlib'deki gözlem noktalarına tank sevk etti.

Burak Milli,Cem Genco,Hüseyin Yıldız   | 06.02.2020
İdlib'deki gözlem noktalarına askeri sevkiyat

Hatay

Türkiye'nin farklı birliklerinden tırlarla takviye amaçlı gönderilen tanklar, Hatay'ın Hassa ve Kırıkhan ilçelerinden geçerek Reyhanlı'ya ulaştı.

Burada askeri personeller tarafından tırlardan indirilen yaklaşık 20 tank, geniş güvenlik önlemleri altında İdlib'deki gözlem noktalarına yönlendirildi.

Tankların geçişi sırasında bazı çocuklar "en büyük asker bizim asker" şeklinde slogan atıp Türk bayrağı açtı.

Sevkiyatın İdlib'deki gözlem noktalarını güçlendirme maksatlı gönderildiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Libya'da Hafter'e dış destek sürdükçe kaos bitmeyecek
Afrika’da Fransa kâbusu - II: Yeni sömürgecilik
Afrika’da Fransa kâbusu – I: Tarihsel arkaplan
GÖRÜŞ - Yükselen Asya’nın karanlık yüzü: Gözaltı kampları
Türkiye-Ukrayna ilişkilerinde hassas denge

Benzer haberler

İdlib'deki gözlem noktalarına askeri sevkiyat

İdlib'deki gözlem noktalarına askeri sevkiyat

Yardım kuruluşları İdlib'de yaraları sarıyor

AB'den İdlib'deki saldırıların durdurulması çağrısı

İdlib'deki gözlem noktalarına askeri sevkiyat

İdlib'deki gözlem noktalarına askeri sevkiyat
Suriye sınırına tank sevkiyatı

Suriye sınırına tank sevkiyatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çığ düşmesi ve uçak kazasına ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çığ düşmesi ve uçak kazasına ilişkin paylaşım