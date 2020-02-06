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MEB'den ilkokul öğrencisi Mert Yağız'ın ölümüyle ilgili idari soruşturmada karar

İlkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın yaşamını yitirdiği okulun müdürü, ilgili müdür yardımcıları ve öğretmenlerin, okul yöneticiliği görevlerinin üzerlerinden alınması ve görev yerlerinin değiştirilmesi kararlaştırıldı.

Burcu Çalık Göçümlü   | 06.02.2020
MEB'den ilkokul öğrencisi Mert Yağız'ın ölümüyle ilgili idari soruşturmada karar

Ankara

Alınan bilgiye göre, Keçiören Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulunda 10 Aralık 2019'da ilkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın yaşamını yitirdiği olay sonrasında Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan idari soruşturma tamamlandı.

Soruşturma neticesinde, olay sonrası görevden uzaklaştırılan okul müdürü, ilgili müdür yardımcısı ve öğretmenler hakkında, okul yöneticiliği görevlerine son verilmesi, 1 yıl süreyle kademe ilerleme, aylıktan kesme cezası verilerek görev yerlerinin değiştirilmesi kararı alındı.

Ayrıca Bakanlık tarafından konuyla ilgili adli sürecin büyük hassasiyetle yakından takip edildiği bildirildi.

Keçiören Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu öğrencisi 7 yaşındaki Mert Yağız Köksal, okulda çikolata yerken nefes alamayarak fenalaşmış, müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

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