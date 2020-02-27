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İdlib'de 17 günde bin 709 rejim unsuru etkisiz hale getirildi

İdlib'deki operasyonlarda 17 günde bin 709 rejim unsuru, 55 tank, 3 helikopter, 18 zırhlı araç, 29 obüs etkisiz hale getirildi.

Zafer Fatih Beyaz   | 27.02.2020
İdlib'de 17 günde bin 709 rejim unsuru etkisiz hale getirildi

Ankara

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarınca, İdlib'deki operasyonlarda 17 günde 1709 rejim unsuru etkisiz hale getirildi.

                    

Alınan bilgiye göre, ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri, 17 günde 1709 rejim unsuru, 55 tank, 3 helikopter, 18 zırhlı araç, 29 obüs, 21 askeri araç, 4 doçka, 6 mühimmat deposu ve 7 havan topu mermisini etkisiz hale getirdi.

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