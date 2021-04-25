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Bakan Akar, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında 31 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. VTR
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Türkiye

İçişleri Bakanı Soylu'dan Kobani olayları paylaşımı

Bakan Soylu, 6-8 Ekim 2014'te, HDP ve terör örgütü PKK yöneticilerinin, Kobani olayları ile ilgili verdikleri talimatlar ve yaptıkları açıklamaların, isim isim ve tarih tarih yer aldığı videoyu paylaştı.

Cankut Taşdan   | 25.04.2021
İçişleri Bakanı Soylu'dan Kobani olayları paylaşımı

Ankara

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, twitter hesabından, yarın Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlanacak, Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin 108 sanıklı dava öncesinde, "Onların anlatmadığı. #HDPkkiçinHesapVakti" başlığı ile paylaşımda bulundu.

Bakan Soylu, 6-8 Ekim 2014'te, HDP ve terör örgütü PKK yöneticilerinin, Kobani olayları ile ilgili verdikleri talimatlar ve yaptıkları açıklamaların, isim isim ve tarih tarih yer aldığı videoyu paylaştı.

Videoda, 2 emniyet mensubunun şehit edildiği, 37 vatandaş hayatını kaybettiği, 326 güvenlik görevlisi ve 435 vatandaşın yaralandığı, çok sayıda okul, banka, belediye binası ev ve iş yeri ile aracın tahrip edildiği olaylara ait rakamlara da yer verildi.

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