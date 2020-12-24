İçişleri Bakanı Soylu: Yıldırım-17 Besta Operasyonu başladı
İçişleri Bakanı Soylu, 3 bin 251 personelin katılımıyla Yıldırım-17 Besta Operasyonu'nun başladığını bildirdi.
Ankara
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’da "İl Emniyet Müdürleri ile Değerlendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, 3 bin 251 personelin katılımıyla Yıldırım Besta Operasyonu'nun başladığını bildirdi.
Soylu, "Demirtaş teröristtir. AİHM'in, hangi sebeple olursa olsun, aldığı karar boşlukta bir karardır, hiçbir anlamı yoktur." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.