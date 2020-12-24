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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis’in açılışının 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Anıtkabir Tabloları Sergisi"ne katılıyor. İçişleri Bakanı Soylu, KOM Daire Şehit Altuğ Verdi Toplantı Salonu'nda "İl Emniyet Müdürleri ile Değerlendirme Toplantısı"na katılıyor.
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Türkiye

İçişleri Bakanı Soylu: Yıldırım-17 Besta Operasyonu başladı

İçişleri Bakanı Soylu, 3 bin 251 personelin katılımıyla Yıldırım-17 Besta Operasyonu'nun başladığını bildirdi.

Orhan Onur Gemici   | 24.12.2020
İçişleri Bakanı Soylu: Yıldırım-17 Besta Operasyonu başladı Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç / AA

Ankara

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’da "İl Emniyet Müdürleri ile Değerlendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, 3 bin 251 personelin katılımıyla Yıldırım Besta Operasyonu'nun başladığını bildirdi.

Soylu, "Demirtaş teröristtir. AİHM'in, hangi sebeple olursa olsun, aldığı karar boşlukta bir karardır, hiçbir anlamı yoktur." ifadesini kullandı.

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