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Türkiye

Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkili oluyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor.

İlhami Erkılıç,Günay Nuh,Abdullah Söylemez,Cüneyt Çelik   | 24.12.2020
Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkili oluyor Fotoğraf: Günay Nuh/AA

Erzurum

Erzurum'da kar yağışının ardından ardından etkili olan soğuk hava nedeniyle cadde, sokak ve yollarda buzlanma oluştu.

Belediye ekipleri, kentte tuzlama ve buz temizleme çalışması yürütüyor.

Ardahan ve Ağrı'da ise soğuk hava nedeniyle dere ve nehirler buzla kaplandı.

Bitkilerin kırağı tuttuğu kentlerde beyaza bürünen ağaçlarda ise güzel manzaralar oluştu.

Kars'ta da dondurucu soğuklar nedeniyle dere ve ırmaklar buz tuttu.

Tarihi yapılarda güzel manzaraların oluştuğu kentte, kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştı.

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