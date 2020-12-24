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Türkiye

Başkentte kar yağışı etkili oldu

Ankara'da sabaha karşı başlayan kar yağışı kent genelinde etkili oldu.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 24.12.2020
Başkentte kar yağışı etkili oldu

Ankara

Ankara'da sabaha karşı başlayan kar yağışı kent genelinde etkili oldu.

Ankara'da kar yağışı

Ankara'da sabah saatlerinde Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi çevresinde kar yağışı etkili oldu. ( Kadri Suat Çelik - Anadolu Ajansı )

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ulaşımın olumsuz etkilenmemesi için ana güzergahlarda önlem alarak tuzlama ve küreme çalışması yaptı.

Özellikle yüksek kesimlerde yoğunlaşan ve zaman zaman etkisini artıran kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Kentin birçok noktasında kayganlaşan yollar nedeniyle hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

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