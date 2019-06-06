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Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde bir depoda çıkan meydana gelen yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor
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Türkiye

İçişleri Bakanı Soylu: Lütfen dönüşünüz de bayram olsun

İçişleri Bakanı Soylu, "Sevgili sürücüler, lütfen tatil dönüş yolunda daha da dikkatli olalım. Dönüşümüzü son güne bırakmayalım. Lütfen dönüşünüz de bayram olsun." dedi.

Burcu Çalık   | 06.06.2019
İçişleri Bakanı Soylu: Lütfen dönüşünüz de bayram olsun

Ankara

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayram tatilinden dönecek sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyararak, son 10 yıl ortalamasına göre bayramda trafik kazalarındaki ölümlerin ilk beş tatil gününde yüzde 51 azaldığını bildirdi.

Bakan Soylu, Twitter hesabından, bayram tatili sonrası dönüş yoluna çıkacak sürücülere yönelik paylaşımda bulundu.

Soylu, "Sevgili sürücüler, lütfen tatil dönüş yolunda daha da dikkatli olalım. Dönüşümüzü son güne bırakmayalım. Son 10 yıl ortalamasına göre bayramda trafik kazalarındaki ölüm ilk beş tatil gününde yüzde 51 azaldı. Ancak bir kaza da canımızı yakıyor. Lütfen dönüşünüz de bayram olsun." ifadelerini kullandı.

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