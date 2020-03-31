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Bakan Soylu: Teşkilatlarımızda salgınla karşı karşıya kalan pozitif çıkan mesai arkadaşlarımız var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şu ana kadar emniyet teşkilatımızda salgınla karşı karşıya kalan, bir bölümü semptom gösteren bir bölümü de pozitif çıkan mesai arkadaşlarımız var." dedi.

Burcu Çalık Göçümlü   | 31.03.2020
Bakan Soylu: Teşkilatlarımızda salgınla karşı karşıya kalan pozitif çıkan mesai arkadaşlarımız var

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şu ana kadar emniyet teşkilatımızda 30, jandarma teşkilatımızda 18 ayrıca 4 kaymakamımız, bir valimiz ve yine diğer teşkilatlarımızda salgınla karşı karşıya kalan, bir bölümü semptom gösteren bir bölümü de pozitif çıkan mesai arkadaşlarımız var."  dedi.

Soylu, "15 günde sosyal medyada provokasyon yapan 2 bin 863 hesap belirlendi. Bunların yüzde 70'i FETÖ, PKK, DHKP-C gibi terör örgütleriyle ilintili." diye konuştu.

Soylu, "İmamı, polisi, jandarması, Kızılayı, öğretmeni, devletin bütün birimleri, kaymakamı, valisiyle 725 bin yaşlı insanımızın evine gittik." açıklamasında bulundu.

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