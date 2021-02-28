Euro
8.96
Dolar
7.43
BIST 100
1,471.39
Altın
1,729.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

İç Anadolu'nun 'zirvesi' Erciyes'te pistler kayakseverlerle doldu

Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ne charter seferlerle gelen yabancı turistler, kar voleybolunun yanı sıra kayak ve snowboard yaparak keyifli vakit geçirdi.

Ergün Haktanıyan   | 28.02.2021
İç Anadolu'nun 'zirvesi' Erciyes'te pistler kayakseverlerle doldu Fotoğraf: Müzahim Zahid Tüzün/AA

Kayseri

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ne charter seferlerle gelen yabancı turistler ile seyahat ve konaklama izin belgesi alan yerli ziyaretçiler, kayak yapmanın keyfini çıkardı.

Charter seferlerle Ukrayna, Rusya ve Polonya'dan Kayseri'ye gelen turistlerin yanı sıra hafta sonu tatilini Erciyes'te geçirmek isteyen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması öncesi seyahat ve konaklama belgesi alan yerli ziyaretçiler, pistlerde yoğunluk oluşturdu.

İç Anadolu'nun "zirvesi" olarak nitelendirilen Erciyes Dağı'ndaki pistleri dolduran tatilciler, kar voleybolunun yanı sıra kayak ve snowboard yaparak keyifli vakit geçirdi.

Tesislerde sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına dikkat ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Parmaklarımdaki eklemlere kadar ağrı vardı'
Karlı yolları aşarak yaşlılara Kovid-19 aşısı yapıyorlar
Japon ecza firması Takeda, ABD'li Novavax'ın Kovid-19 aşısının klinik testlerine başladı
ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Johnson&Johnson'ın Kovid-19 aşısına onay verdi
Çin'den tek dozluk Kovid-19 aşısına yaygın kullanım onayı

Benzer haberler

İç Anadolu'nun 'zirvesi' Erciyes'te pistler kayakseverlerle doldu

İç Anadolu'nun 'zirvesi' Erciyes'te pistler kayakseverlerle doldu

28 şubat sürecinde emekli edilen Mete: Eşiniz kapalıysa ne terfi ediliyordunuz ne kritik bir göreve getiriliyordunuz

Hakkari polisi çocukları kayak merkezinde eğlendirdi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Kanal İstanbul Projesi'ni İstanbul'umuza kazandıracağız

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Kanal İstanbul Projesi'ni İstanbul'umuza kazandıracağız
İlk kez kayakla tanışan Karslı köy çocukları karlı tepeleri piste dönüştürdü

İlk kez kayakla tanışan Karslı köy çocukları karlı tepeleri piste dönüştürdü
'Güneydoğu'nun Uludağı' karın erimeye başlaması nedeniyle sezonun son kayakçılarını ağırlıyor

'Güneydoğu'nun Uludağı' karın erimeye başlaması nedeniyle sezonun son kayakçılarını ağırlıyor