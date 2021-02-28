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Türkiye, 28 Şubat

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Darbe insanlık suçudur

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Şubat döneminde okuduğu bir şiir sebebiyle hukuksuz bir şekilde hapse atıldığını ve siyasi hayatının bitirilmek istendiğini belirterek, "Darbe bir insanlık suçudur. 28 Şubat'ı yaşadım, 28 Şubat'ın farkındayım." dedi.

Çiğdem Münibe Alyanak   | 28.02.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Darbe insanlık suçudur

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından, Türk siyasi tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat sürecinin 24'üncü yılı dolayısıyla bir video mesaj paylaştı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"28 Şubat döneminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıydım. Okuduğum bir şiir sebebiyle hukuksuz bir şekilde hapse atıldım ve siyasi hayatım bitirilmek istendi. Şu an halkın oylarıyla seçilmiş ilk Türkiye Cumhurbaşkanı olarak görev yapıyorum. Her türlü engellemelere rağmen şan ve şerefle aziz milletime hizmet ediyorum. Darbe bir insanlık suçudur. 28 Şubat'ı yaşadım, 28 Şubat'ın farkındayım."

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