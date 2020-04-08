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İBB Başkanı İmamoğlu'nu tehdit eden şüpheli yakalandı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu mail üzerinden tehdit ettiği öne sürülen T.G. gözaltına alındı.

Halil Demir,Cankut Taşdan   | 08.04.2020
İBB Başkanı İmamoğlu'nu tehdit eden şüpheli yakalandı

Istanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu mail adresine 27 Mart'ta gönderilen ve tehdit içerdiği belirtilen maille ilgili çalışma başlattı.

Polis ekipleri, şüphelinin Ankara'da ikamet eden T.G. olduğunu belirledi.

Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün düzenledikleri operasyonda şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlının dijital malzemelerine ise incelenmek üzere el konuldu.

T.G. işlemlerin ardından İstanbul'a getirilecek.


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