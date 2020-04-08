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Konsolosluk Çağrı Merkezi'ni arayan 50 bininci vatandaşa Bakan Çavuşoğlu yanıt verdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bakanlık bünyesindeki Konsolosluk Çağrı Merkezi'ni yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında arayan 50 bininci vatandaşla görüştü.

Nazlı Yüzbaşıoğlu   | 08.04.2020
Konsolosluk Çağrı Merkezi'ni arayan 50 bininci vatandaşa Bakan Çavuşoğlu yanıt verdi Fotoğraf: Fatih Aktaş/AA

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezi'ni, Almanya'nın Frankfurt'a bağlı Hanau kentinden arayan bir vatandaşın sorusunu yanıtladı.

Yurt dışındaki vatandaşlara "Kovid-19" için destek merkezi 

Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezi, Türkçe'nin yanı sıra İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca ve Flamanca dillerinde yurt dışındaki vatandaşların ve Türkiye'yle ilgili herhangi bir talepte bulunan ya da vize almak isteyen yabancıların çağrılarına cevap veriyor.

Dünyanın her yerinden yapılan aramalara 7/24 yanıt veren Konsolosluk Çağrı Merkezi'nin (+90 312 292 2929) bünyesinde Kovid-19'a ilişkin kurulan "Koordinasyon ve Destek Merkezi" de vatandaşların sorularını yanıtlamaya ve onları ilgili yerlere yönlendirmeye devam ediyor.

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