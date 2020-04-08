Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hamursuz Bayramı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hamursuz Bayramı münasebetiyle, toplumda karşılıklı sevgi ve saygının, barışın ve huzurun temeli olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum." ifadesini kullandı.
Ankara
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamursuz Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Cumhurbaşkanı @RTErdogan’ın Hamursuz Bayramı mesajı: “Musevilik inancının en önemli dini bayramlarından biri olan Pesah vesilesiyle, Musevi vatandaşlarımızı en içten duygularımla tebrik ediyorum.” pic.twitter.com/QN1embriUT— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) April 8, 2020
Musevilik inancının en önemli dini bayramlarından biri olan Pesah vesilesiyle Musevi vatandaşları tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:
"Hamursuz Bayramı münasebetiyle, toplumda karşılıklı sevgi ve saygının, barışın ve huzurun temeli olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum.
Ülkemiz tüm dünyada etkili olan Kovid-19 salgınıyla mücadele ederken, aziz milletimiz bir kez daha birlik ve beraberlik içinde her zorluğun üstesinden gelebileceğini göstermiştir. Bu anlayışla 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' diyerek başlattığımız Milli Dayanışma Kampanyası'na destek veren Musevi
vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum.
Tüm vatandaşlarımızın omuz omuza geleceğe yürüyüşü, ülkemizi aydınlık yarınlara taşıyacaktır. Bayramları vesilesiyle barış içinde birlikte yaşadığımız Musevi vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm Musevilere esenlik dileklerimi sunuyor, kendilerini en kalbi duygularımla selamlıyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.