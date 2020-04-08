Euro
7.37
Dolar
6.76
BIST 100
93,077.84
Altın
1,650.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hamursuz Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hamursuz Bayramı münasebetiyle, toplumda karşılıklı sevgi ve saygının, barışın ve huzurun temeli olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum." ifadesini kullandı.

Enes Kaplan   | 08.04.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hamursuz Bayramı mesajı

Ankara

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamursuz Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. 

Musevilik inancının en önemli dini bayramlarından biri olan Pesah vesilesiyle Musevi vatandaşları tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Hamursuz Bayramı münasebetiyle, toplumda karşılıklı sevgi ve saygının, barışın ve huzurun temeli olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum.

Ülkemiz tüm dünyada etkili olan Kovid-19 salgınıyla mücadele ederken, aziz milletimiz bir kez daha birlik ve beraberlik içinde her zorluğun üstesinden gelebileceğini göstermiştir. Bu anlayışla 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' diyerek başlattığımız Milli Dayanışma Kampanyası'na destek veren Musevi
vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum.

Tüm vatandaşlarımızın omuz omuza geleceğe yürüyüşü, ülkemizi aydınlık yarınlara taşıyacaktır. Bayramları vesilesiyle barış içinde birlikte yaşadığımız Musevi vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm Musevilere esenlik dileklerimi sunuyor, kendilerini en kalbi duygularımla selamlıyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanlığı dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı
İtalya, Kovid-19 nedeniyle limanlarını düzensiz göçmenlere kapatıyor
Çankırı'da bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Yurt dışında Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren Türk vatandaşlarının sayısı 222'ye çıktı
Yurt dışında 222 Türk vatandaşı Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Benzer haberler

İletişim Başkanlığı dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı

İletişim Başkanlığı dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hamursuz Bayramı mesajı

Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Esenli: Türkiye'nin diğer ülkelere yardımı, ön yargıların kırılmasına yardım ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan 65 yaş ve üstü vatandaşlara hitaben mektup kaleme aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 65 yaş ve üstü vatandaşlara hitaben mektup kaleme aldı
'Salgının bildirilmesi itibarıyla DSÖ kısıtlama getirseydi bu kadar hızlı yayılmayacaktı'

'Salgının bildirilmesi itibarıyla DSÖ kısıtlama getirseydi bu kadar hızlı yayılmayacaktı'
Kılıçdaroğlu Musevilerin Hamursuz Bayramı'nı kutladı

Kılıçdaroğlu Musevilerin Hamursuz Bayramı'nı kutladı