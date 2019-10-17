HDP'li Nusaybin Belediye Başkanı tutuklandı
Terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP'li Nusaybin Belediye Başkanı Semire Nergiz ve belediye meclis üyesi Ferhat Kut tutuklandı.
Mardin
Mardin'in Nusaybin ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan HDP'li Nusaybin Belediye Başkanı Semire Nergiz ve belediye meclis üyesi Ferhat Kut, tutuklandı.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP'li Nusaybin Belediye Başkanı Semire Nergiz, Nusaybin Belediyesi meclis üyeleri Mehmet Emin Alkan ve Ferhat Kut, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan zanlılardan HDP'li Nusaybin Belediye Başkanı Nergiz ve belediye meclis üyesi Kut tutuklandı, Mehmet Emin Alkan serbest bırakıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.