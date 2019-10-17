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HDP'li Nusaybin Belediye Başkanı tutuklandı

Terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP'li Nusaybin Belediye Başkanı Semire Nergiz ve belediye meclis üyesi Ferhat Kut tutuklandı.

Halil İbrahim Sincar   | 17.10.2019
HDP'li Nusaybin Belediye Başkanı tutuklandı

Mardin

Mardin'in Nusaybin ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan HDP'li Nusaybin Belediye Başkanı Semire Nergiz ve belediye meclis üyesi Ferhat Kut, tutuklandı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP'li Nusaybin Belediye Başkanı Semire Nergiz, Nusaybin Belediyesi meclis üyeleri Mehmet Emin Alkan ve Ferhat Kut, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan zanlılardan HDP'li Nusaybin Belediye Başkanı Nergiz ve belediye meclis üyesi Kut tutuklandı, Mehmet Emin Alkan serbest bırakıldı.

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