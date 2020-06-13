Haziranda Erciyes'te kar sürprizi
Haziran ayında, Erciyes Dağı'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı ve soğuk etkili oldu.
Kayseri
Erciyes AŞ yetkililerinden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyrettiği Erciyes Dağı'nın 2 bin 900 metreden yüksek kesimlerine kar yağdı.
Yer yer beyaza bürünen dağda, yağış nedeniyle hava sıcaklığı 5 dereceye kadar düştü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.