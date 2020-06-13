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Türkiye, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır annelerinden Zümrüt Salim: Çocuklarımızı almadan gitmeyeceğiz

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Şükrü Gündüz   | 13.06.2020
Diyarbakır annelerinden Zümrüt Salim: Çocuklarımızı almadan gitmeyeceğiz Fotoğraf: Şükrü Gündüz / AA

Diyarbakır

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 285. gününe girdi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden 6 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Hamza için gelen anne Zümrüt Salim, evlatlarına kavuşuncaya kadar oturma eylemine devam edeceklerini söyledi.

Oğlu için evlat nöbetini sürdürdüğünü dile getiren Salim, "Oğlumu HDP’den istiyorum. Çocuklarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz. Kendi çocuklarını okula, bizimkileri dağa gönderiyorlar. Bizi buraya mahkum ettiler." dedi.

Evladına seslenen Salim, "Sesimi duyuyorsan, beni görüyorsan kaç gel, devlete teslim ol. O yol senin yolun değil." diye konuştu.

Salim, Almanya'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Nilüfer T'nin annesi Maide T'yi desteklediklerini ve onun acısını paylaştıklarını kaydetti.

Diyarbakır'dan 9 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Mehmet için eylem yapan Ömer Tokay da çocuğunun kandırılarak dağa götürüldüğünü belirtti.

Çocuğuna kavuşmak için eylemi sürdürmekte kararlı olduğunu anlatan Tokay, şöyle devam etti:

"Oğlum Mehmet için burada 285 gündür eylemdeyim. Cenevre Sözleşmesi'ne göre çocukların eline silah verilmemesi gerekiyor. Bu örgüt 15 yaşındakileri kandırıp dağa götürüyor. 2014 yılında da eylem yaptım. HDP’li Nursel Aydoğan'a 'Çocuklarımızı nasıl götürmüşlerse öyle getirsinler.' dedim. Kendisi 'Çocukları orada okula gönderiyoruz, okutuyoruz.' dedi. Sen göndermemişsen, çocuğumun orada okula gittiğini nereden biliyorsun? Tüm milletvekillerine ve Avrupa Parlementosuna sesleniyorum. Gelin birlik olalım, çocuklarımızı bu PKK ve HDP'den kurtaralım."

Tokay, oğluna "Gel adalete teslim ol. 13 kişi geldi. Bayramı aileleriyle geçirdi. Annen, kardeşlerin seni seviyor ve özledi." sözleriyle seslendi.





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