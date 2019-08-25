Hava harekatlarında 24 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığından, dün icra edilen hava harekatları ile yurt içinde 11, sınır ötesinde 13 olmak üzere PKK'lı 24 terörist etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Ankara
Harekatlar neticesinde, yurt içinde 11, sınır ötesinde 13 olmak üzere PKK'lı 24 terörist etkisiz hale getirildi. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Dün icra edilen hava harekatları ile yurt içinde 11, sınır ötesinde de 13 olmak üzere toplam 24 PKK’lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/jiEDGJwcKO— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 25, 2019