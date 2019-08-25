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Türkiye

Hava harekatlarında 24 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından, dün icra edilen hava harekatları ile yurt içinde 11, sınır ötesinde 13 olmak üzere PKK'lı 24 terörist etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Özcan Yıldırım   | 25.08.2019
Hava harekatlarında 24 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, dün yurt içine ve sınır ötesine yönelik hava harekatları düzenlendi.Harekatlar neticesinde, yurt içinde 11, sınır ötesinde 13 olmak üzere PKK'lı 24 terörist etkisiz hale getirildi. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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