Euro
6.42
Dolar
5.76
BIST 100
97,149.04
Altın
1,526.33
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Kurban Bayramı'nda korunan alanlara ziyaretçi akını

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Kurban Bayramı'nı da kapsayan 10-18 Ağustos'ta koruma altında bulunan milli parklar ile tabiat parklarını 4 milyon 412 bin 418 kişinin ziyaret ettiğini bildirdi.

Mehtap Yılmaz   | 25.08.2019
Kurban Bayramı'nda korunan alanlara ziyaretçi akını Uzuntarla Tabiat Parkı. AA/Tahir Turan Eroğlu

Ankara

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yazılı açıklamasında, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce yapılan yatırımlarla korunan alanlara ziyaretçi sayısının her geçen gün arttığını belirtti.

Kurban Bayramı'nın da içinde olduğu 10-18 Ağustos dönemini tatil yaparak geçirenlerden 4 milyon 412 bin 418 kişinin tercihini doğadan yana kullandığını ve korunan alanları ziyaret ettiğini vurgulayan Pakdemirli, "Kurban Bayramı'nda en fazla ziyaretçi 255 bin 787 kişi ile Kocaeli'de bulunan Uzuntarla Tabiat Parkı'na yapıldı. Gaziantep'te bulunan Burç Tabiat Parkı'nı ise 213 bin 580 kişi ziyaret etti. Marmaris Milli Parkı'na da 128 bin 810 kişi ziyarette bulundu. Korunan alanlara en yoğun ziyaretçi girişi bayramın 3'üncü ve 4'üncü günü gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

Pakdemirli, Türkiye'de bugün itibarıyla 45 milli park, 247 tabiat parkı, 30 tabiatı koruma alanı ve 114 tabiat anıtının bulunduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran-ABD geriliminde son durum
Brexit düğümünde son dönemeç
Hindistan ulusal kimliğinde radikal dönüşüm
Ticaret savaşları ve küresel sistemin geleceği
Yemen’de Körfez koalisyonunun hesapları tutmadı

Benzer haberler

Kurban Bayramı'nda korunan alanlara ziyaretçi akını

Kurban Bayramı'nda korunan alanlara ziyaretçi akını

Kurban Bayramı'nda 7,7 milyar TL kartlı ödeme yapıldı

Bayramda benzin ve motorine 1,9 milyar lira harcandı

Kurban Bayramı'nda acil servisler yoğun mesai yaptı

Kurban Bayramı'nda acil servisler yoğun mesai yaptı
TDV'ye 453 bini aşkın kurban bağışı yapıldı

TDV'ye 453 bini aşkın kurban bağışı yapıldı
'Sıkı tedbirler, çöpe giden eti yüzde 5'lere düşürdü'

'Sıkı tedbirler, çöpe giden eti yüzde 5'lere düşürdü'