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Hatay'daki orman yangınına havadan müdahale tekrar başladı

Hatay'ın Antakya ilçesinde devam eden orman yangınına havadan müdahaleye sabahın erken saatlerinde tekrar başlandı.

Muzaffer Çağlıyaner   | 09.09.2020
Hatay'daki orman yangınına havadan müdahale tekrar başladı Fotoğraf: Muzaffer Çağlıyaner / AA

Hatay

Antakya'ya bağlı İçmeler, Kisecik ve Karlısu mahalleleri kırsalında 5 Eylül günü başlayan yangına müdahale sürüyor.

Havanın kararması nedeniyle ara verilen yangına havadan müdahaleye sabah saatlerinde yeniden başlandı.

5 gündür devan eden yangına 2 uçak, 12 helikopter, 182 arazöz, 24 iş makinesi, 45'i teknik 792 personelle müdahale ediyor.

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