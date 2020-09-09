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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Mali, Gine Bissau ve Senegal'i ziyaret edecek

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 9-11 Eylül tarihlerinde Mali, Gine Bissau ve Senegal'e gidecek.

Şerife Çetin   | 09.09.2020
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Mali, Gine Bissau ve Senegal'i ziyaret edecek Fotoğraf: Fatih Aktaş/AA

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 9-11 Eylül tarihlerinde Mali, Gine Bissau ve Senegal'e gidecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Çavuşoğlu'nun Mali ziyareti çerçevesinde, Halkın Selameti için Ulusal Konsey (CNSP) üyeleri, Mali'de Birleşmiş Milletler Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA), Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS/CEDAO) ve Afrika Birliği temsilcileri ile siyasi geçiş süreci, ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası konularda görüşmeler yapmasının öngörüldüğü bildirildi.

Açıklamada, Çavuşoğlu'nun 10-11 Eylül tarihlerinde Gine Bissau ve Senegal'e gerçekleştireceği ziyaretin ise dışişleri bakanı seviyesinde ilk resmi ziyaret olacağı kaydedildi.

Söz konusu ülkelerle ikili ilişkilerin tüm yönleriyle gözden geçirilerek yeni iş birliği imkanlarının ele alınacağı bilgisine yer verilen açıklamada, ziyaretlerin bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişi yapılmasına fırsat sağlayacağı belirtildi.

Mali'de askeri darbe

Başkent Bamako'ya 15 kilometre mesafede bulunan ve 2012'de dönemin Cumhurbaşkanı Amadou Toumani Toure'nin devrilmesinde de önemli rol oynayan Kati garnizonunda 18 Ağustos Salı günü ayaklanan bir grup asker, araçlarla başkente gelmişti.

Bazı bakanlarla yüksek rütbeli bazı askerler alıkonulurken, hükümet binaları ve resmi kurumlar boşaltılmıştı.

Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita, öğleden sonra konutundan askerler tarafından alınarak Kati kışlasına götürülmüş, gece yarısı devlet televizyonundan istifa ettiğini duyurmuştu.

Keita'nın istifasından birkaç saat sonra aynı kanala çıkan CNSP'den bir grup asker, seçimlerin kısa sürede yapılacağını, siyasi ve sivil geçiş döneminin yaşanacağını duyurmuştu.

Türkiye'den Mali halkına destek

Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı İbrahim Keita'nın, parlamento ve hükümeti feshederek istifa etmeye zorlanmasının "derin endişe ve üzüntüyle" karşıladığını bildirmiş, açıklamada, dost ve kardeş Mali'de iç barış, güven ve istikrar ortamının süratle yeniden tesis edilmesi çağrısında bulunmuştu.

Bakanlık, "Türkiye, içinden geçtiği bu zor dönemde dost ve kardeş Mali'nin yanında yer almaya devam edecektir." mesajını vermişti.

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