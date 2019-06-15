Hatay'da orman yangını
Hatay'daki, Habib-i Neccar Dağı'ndaki ormanlık alanında çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Hatay
Alınan bilgiye göre, Habib-i Neccar Dağı'nda ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangına, 3 helikopter, 4 arazöz ve 2 su tankıyla müdahale ediliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.