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Hatay'da orman yangını

Hatay'daki, Habib-i Neccar Dağı'ndaki ormanlık alanında çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Lale Köklü,Ozan Efeoğlu   | 15.06.2019
Hatay'da orman yangını

Hatay

Hatay'da orman yangını

Hatay'daki, Habib-i Neccar Dağı'ndaki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. ( Ozan Efeoğlu - Anadolu Ajansı )

Alınan bilgiye göre, Habib-i Neccar Dağı'nda ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangına, 3 helikopter, 4 arazöz ve 2 su tankıyla müdahale ediliyor.

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