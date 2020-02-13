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Hatay merkezli FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Hatay merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Lale Köklü Karagöz   | 13.02.2020
Hatay merkezli FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Hatay

Hatay Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) deşifresine yönelik çalışmalar kapsamında, örgütün "mahrem yapılanması" içerisinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 10 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Hatay'ın yanı sıra Elazığ, Malatya ve Gaziantep'te belirlenen adreslere operasyon yapıldı.

Operasyonda, 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bir kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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