Hatay merkezli FETÖ operasyonu: 9 gözaltı
Hatay merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay
Hatay Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) deşifresine yönelik çalışmalar kapsamında, örgütün "mahrem yapılanması" içerisinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 10 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda Hatay'ın yanı sıra Elazığ, Malatya ve Gaziantep'te belirlenen adreslere operasyon yapıldı.
Operasyonda, 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bir kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.