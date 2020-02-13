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Suriye sınırına tank ve Fırtına obüsü takviyesi

Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye sınırındaki askeri birliklere tank ve Fırtına obüsü takviyesi yapıldı.

Zekeriye Şimşek,Erdal Türkoğlu,Cem Genco   | 13.02.2020
Suriye sınırına tank ve Fırtına obüsü takviyesi Fotoğraf: Cem Genco / AA

Gaziantep,Hatay

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere tank ve Fırtına obüsü takviyesi yapıldı. 

Türkiye'nin çeşitli birliklerinden gönderilen çok sayıda fırtına obüsü ve zırhlı araçlar, güvenlik önlemleri altında Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geldi. 

Burada tırlardan indirilen araçlar, sınır birliklerine doğru hareket etti.

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