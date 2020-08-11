Euro
8.53
Dolar
7.25
BIST 100
1,104.87
Altın
1,944.72
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Harran Ovası'nda yer fıstığı üretilmeye başlandı

Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Şanlıurfa'daki Harran Ovası'nda yer fıstığı üretimine başlandı.

Abdullah Akkurt   | 11.08.2020
Harran Ovası'nda yer fıstığı üretilmeye başlandı Fotoğraf: Abdullah Akkurt/AA

Şanlıurfa

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında yürütülen sulama yatırımları sayesinde Şanlıurfa'da başta, pamuk ve mısır olmak üzere buğday, arpa ve kırmızı mercimek gibi ürünlerin ekim alanları artarken, yöre çiftçisi alternatif ürünlere de ilgi gösteriyor. 

Harran Ziraat Odasının yönlendirmesiyle ilçedeki 5 çiftçi alternatif ürün olarak yaklaşık bin 200 dönüm araziye yer fıstığı ekti. Çiftçiler, yeni ürünün hasadına kısa süre sonra başlamayı planlıyor.

Harran Ziraat Odası Başkanı Mahmut Özyavuz, AA muhabirine, çiftçilerin bereketli bir sezon geçirmelerini diledi.

Harran Ovası'nın bereketli topraklara sahip olduğunu aktaran Özyavuz, "Sadece mısır, pamuk veya buğday ile sınırlı değil yer fıstığının da yetiştirildiği Osmaniye'ye, Hatay'a rakip bir ova olduğunu ispatladı. Gördüğünüz gibi yer fıstığı çok mükemmel bir şekilde yetişmektedir. Bundan sonra ciddi şekilde yer fıstığı ekimi artacaktır. Harran Ziraat Odası Başkanlığı olarak biz her zaman çiftçilerimizin yanında olduk bu konuda ziraat mühendisleri ile birlikte çiftçilerimize gerekli bilgilendirmeyi yapmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki yıllarda İnşallah Harran Ovasını yer fıstığının en fazla üretildiği yer olarak göreceğiz." diye konuştu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere’de karantina döneminde 730 bin kişi işini kaybetti
Putin, Rusya'da Kovid-19 aşısının tescillendiğini açıkladı
İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 184 kişi hayatını kaybetti
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 900 bine yaklaştı
Endonezya ocak ayında Kovid-19'a karşı aşının seri üretimine hazırlanıyor

Benzer haberler

Harran Ovası'nda yer fıstığı üretilmeye başlandı

Harran Ovası'nda yer fıstığı üretilmeye başlandı

'GAP'ın merkezi' domatesi kurutup ekonomiye kazandırıyor

Şanlıurfa'da çoban, Kocaeli'de hekim adayı

Şanlıurfa'da kaybolduktan 5 gün sonra bulunan çocuk bisiklet hayaline kavuştu

Şanlıurfa'da kaybolduktan 5 gün sonra bulunan çocuk bisiklet hayaline kavuştu
65 yıl turşu kuran İhsan amca mesleğini çocuklarına devretmenin mutluluğunu yaşıyor

65 yıl turşu kuran İhsan amca mesleğini çocuklarına devretmenin mutluluğunu yaşıyor

Suriyeli aşiret temsilcilerinden YPG/PKK terör örgütüne tepki

Suriyeli aşiret temsilcilerinden YPG/PKK terör örgütüne tepki