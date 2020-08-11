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Fuat Oktay'dan Eren Bülbül ve Ferhat Gedik mesajı: Bu milletin yüreğinde her zaman var olacaksınız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Trabzon Maçka'da, bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen sıcak temas esnasında şehit düşen 15 yaşındaki Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'i şehadetlerinin 3'üncü yılında andı.

İsa Toprak   | 11.08.2020
Fuat Oktay'dan Eren Bülbül ve Ferhat Gedik mesajı: Bu milletin yüreğinde her zaman var olacaksınız

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen sıcak temas esnasında şehit düşen 15 yaşındaki Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'i şehadetlerinin 3'üncü yılında andı.

Oktay, sosyal medya hesabından "#İyikivarsınEren #FerhatGedik" etiketleriyle paylaştığı mesajında, "Bu milletin yüreğinde her zaman var olacaksınız. Asla unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

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