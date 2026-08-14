Kolombiya'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde en çok can ve mal kaybının olduğu kentlerden Cali'nin Belediye Başkanı Alejandro Eder, enkaz altından 88 kişiyi kurtarmayı başardıklarını söyledi.

Kolombiya'nın Cali Belediye Başkanı Eder, depremin ardından 88 kişiyi enkazdan sağ çıkardıklarını söyledi Kolombiya'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde en çok can ve mal kaybının olduğu kentlerden Cali'nin Belediye Başkanı Alejandro Eder, enkaz altından 88 kişiyi kurtarmayı başardıklarını söyledi.

Deprem felaketinde 281 kişinin hayatını kaybettiği Kolombiya'da, 96 kişinin yaşamını yitirdiği ve 1400'ü aşkın kişinin yaralandığı Cali'de bir yandan arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürerken diğer yandan gönüllüler tarafından hazırlanan insani yardım malzemeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

AA muhabirine değerlendirmede bulunan Kolombiya'nın güneybatısındaki Cali kentinin Belediye Başkanı Eder, arama kurtarma çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini, 60 saati aşkın süredir krizle mücadele ettiklerini vurguladı.

Eder, felaketin yalnızca Cali'yi değil aynı zamanda yaklaşık 180 kilometrelik bölgeyi etkilediğine dikkati çekerek, Choco yönetim bölgesinin güneyinden başlayarak Cali'nin kuzeyindeki bölgeyi ve Valle del Cauca yönetim bölgesinin tamamını vurduğunu söyledi.

Şehirdeki can ve mal kaybına ilişkin Eder, "Cali’de 100 civarında tamamen ya da kısmen çökmüş yapı bulunuyor. Çökme riski taşıyan 800 yapımız var. Halen enkaz altında kalanları aradığımız 8 nokta bulunuyor. Şimdiye kadar 88 kişiyi enkazdan sağ çıkardık." bilgisini paylaştı.

"Henüz ilk 72 saatlik kritik süreçteyiz"

Eder, 150 kişinin kayıp olduğunu tahmin ettiklerini belirterek, "Henüz ilk 72 saatlik kritik süreçteyiz, dolayısıyla daha fazla hayat kurtarmak için hala zamanımız var. Şu anda en önemli önceliğimiz hayat kurtarmak. Bu sayı tahmini bir rakam, dolayısıyla sürekli değişiyor ve verileri güncelledikçe netleştiriyoruz." diye konuştu.

Depremin ardından öncelikle durumun boyutunu belirleyerek arama kurtarma ekiplerini seferber ettiklerini anlatan Eder, kapasitenin yetersiz kalması üzerine Bogota, Bucaramanga, Medellin ve diğer kentlerden takviye ekiplerin geldiğini söyledi.

Eder, Cali'de halkın dayanışmasına dikkati çekerek, şunları ifade etti:

"Cali'den ve Kolombiya'nın diğer kentlerinden gelen ekiplerle birlikte yaklaşık 700 arama kurtarma görevlisi çalışıyor. Aynı zamanda insani yardım da gelmeye başladı. Bu süreçte Cali halkı da büyük bir dayanışma gösterdi. Kentimizin insanları, yıkılan yapıların bulunduğu bölgelerde enkaz kaldırma çalışmalarına destek olurken aynı zamanda bağışlarıyla da yardımda bulunuyor."

Belediye Başkanı Eder, 12 Ağustos'ta düzenlenmesi planlanan ülkenin en önemli organizasyonlarından Petronio Alvarez Pasifik Müzik Festivali'nin deprem nedeniyle iptal edildiğini ve festival alanının yardım toplama merkezine dönüştürüldüğünü belirtti.

"Binlerce gönüllüyle birlikte çalışıyoruz"

Binlerce gönüllünün yardım çalışmalarına destek verdiğinin altını çizen Eder, "Binlerce gönüllüyle birlikte çalışıyoruz. 1000'den fazla gönüllümüz var. Kızılhaç ile koordinasyon içinde yardımları her yere ulaştırıyoruz." şeklinde konuştu.

Türk halkına seslenen Eder, şunları söyledi:

"Türk halkına şunu söylemek isterim: Böylesi zor zamanlarda iki ülke arasındaki giderek güçlenen dayanışma için teşekkür ediyoruz ancak ilişkilerimiz yalnızca böyle zor zamanlarda değil ticaret ve kültürel alışveriş alanlarında da her geçen gün daha da güçleniyor. Umuyoruz ki güvenlik alanındaki işbirliğimizi ve karşılıklı alışverişimizi de daha da geliştirmeye devam edebiliriz. Bunun sürdürülebilecek bir işbirliği olduğunu düşünüyoruz."

Eder, Türk Hava Yolları (THY) ile ulaşım bağlantısının güçlendirilmesi gerektiğine işaret ederek, THY'nin mevcut durumda Bogota üzerinden Panama ve ardından İstanbul'a uçtuğunu, Cali olarak uçuşların Bogota'nın ardından Cali'ye, sonrasında da İstanbul'a devam etmesini arzuladıklarını söyledi.

Türk halkını Cali'ye davet eden Eder, "Kolombiya'nın en büyük 3. kenti Cali'den bahsediyoruz. Birleşmiş Milletler (BM) Biyolojik Çeşitlilik Konferansı burada düzenlendi. Kolombiya'nın sanayi kapasitesinin yüzde 18'ine sahip olan Cali, ülkenin önde gelen ihracat kentlerinden biri ve Türkiye'ye hayranlık duyan bir şehir. Sizleri Cali'de ağırlamaktan büyük memnuniyet duyarız. Türkiye'den dostlarımızın da Cali'ye, Kolombiya'ya gelmesini bekliyoruz. Cali, dünyanın biyolojik çeşitlilik açısından en zengin kentlerinden biri." ifadelerini kullandı.