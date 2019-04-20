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Hakkari'de şehit askerler için tören düzenlendi

Türkiye-Irak sınır hattındaki terör operasyonunda çıkan çatışmada şehit olan piyade sözleşmeli erler Erhan Çiyapul, Murat Şahin, Şevket Çetin ve Yener Kırıkcı'nın naaşları memleketlerine uğurlandı.

Sayim Harmancı,Hikmet Temeş   | 20.04.2019
Hakkari'de şehit askerler için tören düzenlendi

Hakkari

Türkiye-Irak sınır hattındaki terör operasyonunda çıkan çatışmada şehit olan 4 asker için Hakkari'de tören düzenlendi.

Dağ ve Komando Tugay Komutanlığındaki törende, şehit piyade sözleşmeli erler Erhan Çiyapul, Murat Şahin, Şevket Çetin ve Yener Kırıkcı'nın Türk bayrağına sarılı naaşları alana getirildi.

Saygı duruşunun ardından şehitlerin özgeçmişi okundu.

Şehitlerin kanı yerde kalmadı

Okunan özgeçmişlerde şu ifadelere yer verildi:

"Sözde Zap terörist kampına sıfır noktasında bulunan Irak sınırındaki Seriberi Üs Bölgesi'nde çıkan çatışmada 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 6 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır."

Duanın ardından şehitlerin naaşları, silah arkadaşları tarafından omuzlarda taşınarak ambulanslara konuldu.

Şehit Çiyapul'un cenazesi memleketi Iğdır'a, şehit Şahin'in cenazesi Giresun'a, şehit Çetin'in cenazesi Kırıkkale'ye, şehit Kırıkcı'nın cenazesi ise Ankara'ya uğurlanmak üzere Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na götürüldü.

Törene Vali İdris Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Savcı Mine Çağlı, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğu, vali yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, asker ve polisler katıldı.

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