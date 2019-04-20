Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.53
Dolar
5.81
BIST 100
96,861.42
Altın
1,275.50
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MHP Genel Başkanı Bahçeli konuşuyor
logo
Türkiye

Irak sınırında 4 asker şehit oldu

Türkiye-Irak sınır hattında teröristlerle çıkan çatışmada 4 asker şehit oldu, 6 asker yaralandı.

Muhammed Ali Toruntay   | 20.04.2019
Irak sınırında 4 asker şehit oldu

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Türkiye-Irak sınır hattında devam eden operasyonlarda teröristlerle çıkan çatışmada 4 askerin şehit olduğu, 6 askerin yaralandığı bildirildi.

MSB Basın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığından yapılan açıklamada, Türkiye-Irak sınır hattında devam eden operasyonlar kapsamında dün teröristlerle çatışma çıktığı belirtildi.

Çatışmada 4 askerin şehit olduğu, 6 askerin yaralandığı ifade edilen açıklamada, 4 şehitten 2'sinin yaralı olarak kaldırıldıkları hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadığı kaydedildi.

Teröristlerin hava harekatı ve bölgedeki ateş destek vasıtaları ile yoğun ateş altına alındığı aktarılan açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Uluslararası güçlerin kıskacındaki Komorlar Birliği’nde seçim krizi
Karabağ sorunu: 'Barış Görüşmeleri' barış getirecek mi?
Kuzey Makedonya’dan iadesi istenen FETÖ mensupları nerede?
ABD Devrim Muhafızlarını neden terör listesine aldı?
Çin'in Akdeniz'deki ticari hamleleri AB'yi kaygılandırıyor

Benzer haberler

Milli Savunma Bakanlığından sosyal medya iddialarına ilişkin açıklama

Milli Savunma Bakanlığından sosyal medya iddialarına ilişkin açıklama

Şehit oğlunun isteğini 26 yıl sonra yerine getirdi

'Tehditler ve ultimatomlar müttefiklik ruhuna aykırı'

Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine hava harekatı

Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine hava harekatı
Şehit oğullarının hatırasını 23 yıldır odasında yaşatıyorlar

Şehit oğullarının hatırasını 23 yıldır odasında yaşatıyorlar
Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Irak'ın kuzeyine hava harekatı