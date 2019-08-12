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Hakkari'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükseldi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükseldi.

Sefa Şahin   | 12.08.2019
Hakkari'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükseldi

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyon sürüyor.

Operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Güvenlik güçlerince, bir M-16 piyade tüfeği ve 100 fişek, 3 el bombası, bir AK-47 piyade tüfeği, 2 şemsiye, el dürbünü, not defteri ve SD kart ele geçirildi.

Bölgedeki operasyon devam ediyor.

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