Euro
6.15
Dolar
5.50
BIST 100
99,405.03
Altın
1,498.72
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Orhan Onur Gemici   | 12.08.2019
Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

İçişleri Bakanlığından, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan'ın Keşmir kararı çözüm arayışlarına darbe
Türkiye-Ukrayna ilişkileri çok yönlü gelişiyor
Etiyopya’daki askeri müdahale girişimi ve siyasi sorunlar
Hindistan’ın yeni dış politika stratejisi ve Keşmir krizi
Sudan'da kırılgan uzlaşma ve riskler

Benzer haberler

Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

'İnfazdan korkan teröristler güvenlik güçlerine sığınıyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan güvenlik güçlerinin bayramını kutladı﻿﻿

Muş'ta HDP İl Başkanı Ferhat Çakı gözaltına alındı

Muş'ta HDP İl Başkanı Ferhat Çakı gözaltına alındı
Eren Bülbül'ün kanı yerde kalmadı

Eren Bülbül'ün kanı yerde kalmadı
Hakkari'de 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'de 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi